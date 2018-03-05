Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов

Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у иностранцев российские регионы. Рейтинг составлен по итогам прошлого года.



В исследование не включены Москва и Санкт-Петербург, каждый из которых посетили 4 млн и более иностранцев. По данным агентства, в Самарской области гостили более 40 тысяч иностранных туристов в прошлом году. В первую тройку вошли Краснодарский край (900 тысяч туристов), Приморье (640 тысяч) и Крым (более 500 тысяч).