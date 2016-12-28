Самарская область в 2017 году получит федеральные субсидии на создание детского технопарка

27 декабря были объявлены субъекты РФ, которые получат средства для софинансирования проектов по созданию детских технопарков "Кванториум".



Победителями конкурса стали Ставропольский край, Воронежская, Московская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская, Тюменская, Ярославская, Самарская области. Также среди победителей Республика Башкортостан, Дагестан, Карелия, Коми, Саха, Удмуртия и Хакасия.



Объем федераьных субсидий, который будет выделеен названным регионам, составит 925 млн рублей. Сами регионы должны инвестировать с создание новых площадок 30 % средств, еще 20 % обеспечат частные компании.



Детские технопарки «Кванториум» - площадки, где мальчишки и девчонки будут в проектном формате решать реальные задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям.