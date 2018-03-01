Самарская область получит более 1 млрд рублей на организацию допмест в яслях

Соответствующее постановление размещено на сайте правительства РФ.



Напомним, в мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов «Десятилетием детства». Программа, в частности, предусматривает организацию яслей.



В четверг, 1 марта, Владимир Путин в своем послании сообщил, что за три года должно быть создано 270 тысяч мест в яслях. Всего на эти цели регионам РФ выделят 49 млрд рублей, Самарский регион получит более 1 млрд рублей. Деньги поступят двумя траншами. В 2018 году будет переведено 419,5 млн рублей, еще 585,8 млн поступят в бюджет области в 2019 году.



Средства должны быть направлены на строительство и приобретение зданий, пристроек к зданиям или помещений детских садов.