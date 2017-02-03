Самарская область получит 1,8 млрд рублей на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги»
В общей сложности на развитие транспортной системы страны направлено 30 млрд рублей. Соответствующее постановление подписано председателем федерального правительства Дмитрием Медведевым.
Сообщается, что деньги, выделенные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы», распределят между 34 регионами страны. Самая большая субсидия в размере 1,8 млрд рублей будет направлена Самарской области.
Напомним, участие области в программе обсуждалось в октябре прошлого года в ходе визита в Самарскую область министра транспорта РФ Максима Соколова. Тогда глава региона Николай Меркушкин подчеркнул, что попадание нашего региона в новую федеральную программу предоставляет дополнительные возможности реализовать все намеченные планы по строительству и ремонту дорог.
Выделенные из федерального бюджета средства будут направлены на ремонт Волжского (5 км) и Красноглинского шоссе (10 км, начало работ), а также дороги «Самара-Волгоград»-Новокуйбышевск 2 (7,5 км, начало работ). Стоимость работ в текущем году оценивается в почти 850 млн рублей. Кроме того, на эти деньги будут отремонтированы улица Венцека (1,11 км) и улица Фрунзе (1,65 км). Работы оцениваются в почти 190 млн рублей. Также за 800 млн рублей будут приведены в порядок 14 дорог местного значения в Тольятти.
В настоящее время готовится аукционная документация, торги планируется провести в конце февраля - начале марта нынешнего года.
Сообщается, что деньги, выделенные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы», распределят между 34 регионами страны. Самая большая субсидия в размере 1,8 млрд рублей будет направлена Самарской области.
Напомним, участие области в программе обсуждалось в октябре прошлого года в ходе визита в Самарскую область министра транспорта РФ Максима Соколова. Тогда глава региона Николай Меркушкин подчеркнул, что попадание нашего региона в новую федеральную программу предоставляет дополнительные возможности реализовать все намеченные планы по строительству и ремонту дорог.
Выделенные из федерального бюджета средства будут направлены на ремонт Волжского (5 км) и Красноглинского шоссе (10 км, начало работ), а также дороги «Самара-Волгоград»-Новокуйбышевск 2 (7,5 км, начало работ). Стоимость работ в текущем году оценивается в почти 850 млн рублей. Кроме того, на эти деньги будут отремонтированы улица Венцека (1,11 км) и улица Фрунзе (1,65 км). Работы оцениваются в почти 190 млн рублей. Также за 800 млн рублей будут приведены в порядок 14 дорог местного значения в Тольятти.
В настоящее время готовится аукционная документация, торги планируется провести в конце февраля - начале марта нынешнего года.
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