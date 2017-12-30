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Самарская область получила 25 новых автомобилей скорой помощи

В преддверии праздника автопарк региональной службы скорой медицинской помощи пополнился новыми машинами. 18 ГАЗов и семь УАЗов заменят старые, отработавшие свое автомобили.

Вчера новая техника разъехалась по местам работы. В рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» семь автомобилей отправились в Тольятти, еще два - в Чапаевск. Сызранская станция получила четыре, 11 ГАЗов и один УАЗ остались в Самаре. Как заметили сами сотрудники «Скорой помощи», такое обновление очень своевременно. Впереди новогодние каникулы, работы у врачей станет значительно больше. И новые, оснащенные всем необходимым автомобили, безусловно, поспособствуют качественному и своевременному оказанию срочной медицинской помощи.

Врио губернатора Дмитрий Азаров лично вручил ключи от машин руководителям областных служб «скорой» и поздравил их с наступающим праздником.

- Я хочу в первую очередь поблагодарить врачей за их нелегкий труд и пожелать, чтобы то добро, которое вы несете людям, вам сторицей возвращалось, - сказал, обращаясь к медикам, Дмитрий Азаров. - Также я желаю вам в новом году поменьше экстренных вызовов и побольше благодарных пациентов. Надеюсь, новые автомобили сделают вашу работу более комфортной, позволят качественно оказывать медицинскую помощь даже в самых удаленных уголках региона. Эта современная техника поможет спасти тысячи жизней.

Глава региона осмотрел новые машины. Медбрат Самарской станции скорой медицинской помощи Александр Жиртуев пояснил что ГАЗ - машина достаточно просторная и высокая. В ней можно стоять в полный рост, что значительно упрощает работу с пациентом. Жесткие носилки, которыми оснащены новые автомобили, гораздо удобнее, чем используемые сейчас в большинстве машин брезентовые.

УАЗы - машины повышенной проходимости - очень нужны для работы в удаленных от областного центра районах. Эти автомобили также оснащены всем необходимым.

- Вновь поступившие машины прекрасно укомплектованы и полностью готовы к оказанию медицинской помощи, - рассказала старший фельдшер подстанции Промышленного района самарской «скорой» Татьяна Котова. - В них есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, пульсоксиметр, глюкометр и многое другое. Замечательно, что эти машины поступили именно сейчас, в преддверии Нового года. Впереди каникулы, весьма непростое для нас время.

В 2018 году в рамках подготовки к проведению мирового футбольного первенства за счет средств областного бюджета планируется приобрести еще 22 автомобиля скорой медицинской помощи, 15 из них - для самарской станции.

Справка «СГ»
В Самарской области в круглосуточном режиме дежурят 182 бригады скорой помощи (в 2016 году - 178). Из них на территории Самары работают 52 (в 2016-м - 46).
Дата: 30 декабря 2017 , 11:12
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Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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