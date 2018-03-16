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Самарская область обратилась за федеральной поддержкой для строительства нового Дворца спорта

Об этом рассказал во время прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара» глава региона Дмитрий Азаров.

- Для строительства нового Ледового дворца на месте снесенного мы обратились за федеральной поддержкой. Вице-премьер России Виталий Мутко дал поручение рассмотреть наше предложение, - сказал Дмитрий Азаров. - Рассчитываем, что вместимость нового дворца будет 5,5 тысяч мест. Объект оборудуют тремя ледовыми площадками - основной, тренировочной и для игры в керлинг, спортзалом, выставочным залом и залом для конференций. Комплексный характер объекта позволит нам создать дополнительную пространственную доминанту на этой территории. Такой дворец необходим городу. 
Дата: 16 марта 2018 , 10:40
191
Автор текста: Ксения Кармазина
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