Самарская область обратилась за федеральной поддержкой для строительства нового Дворца спорта

- Для строительства нового Ледового дворца на месте снесенного мы обратились за федеральной поддержкой. Вице-премьер России Виталий Мутко дал поручение рассмотреть наше предложение, - сказал Дмитрий Азаров. - Рассчитываем, что вместимость нового дворца будет 5,5 тысяч мест. Объект оборудуют тремя ледовыми площадками - основной, тренировочной и для игры в керлинг, спортзалом, выставочным залом и залом для конференций. Комплексный характер объекта позволит нам создать дополнительную пространственную доминанту на этой территории. Такой дворец необходим городу.