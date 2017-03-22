Самарская область на 100% готова к аттестации выпускников
Об этом сообщает правительство Самарской области.
Первый этап начала государственной итоговой аттестации практически завершен. Более 13 тысяч учащихся 11-х классов в декабре написали итоговое сочинение. На данный момент выпускников, получивших «незачет», насчитывается шестеро на весь регион. Исправить оценку они смогут 3 мая.
Среди основных нововведений этого года — изменения в технологической сфере. Потоки выпускников текущего года разделены с потоками выпускников прошлых лет. Выпускники прошлых лет сдают экзамены только досрочно или в резервные дни основного периода.
Следующее изменение – к 2019 году состоится полный переход на сканирование бланков ответов в пунктах проведения экзаменов и печать контрольно-измерительных материалов на местах. Это даст дополнительную защиту материалам и обеспечит прозрачность процедуры аттестации. В этом году 42% пунктов проведения экзамена оснащены оборудованием печати контрольных измерительных материалов на местах, а в 30% будет осуществляться сканирование бланков ответов.
Очередное изменение коснулось и выпускников 9-х классов. В этом учебном году условием получения аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение государственной итоговой аттестации по 4 учебным предметам, а не только по математике и русскому языку, как было раньше. Всего в этом году итоговую аттестацию в 9 классах будут сдавать 27 293 человека. Из них 1639 участников с ограниченными возможностями здоровья. Досрочно сдавать экзамены будут всего 8 человек.
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