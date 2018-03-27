Самарская команда поедет на финал «Золотой шайбы»
Хоккейная команда «Чайка» поселка Красная Глинка стала победителем регионального этапа турнира «Золотая шайба». Насколько популярен в Самаре этот вид спорта? Что ожидает ребят в будущем? Об этом «СГ» рассказал наставник юных спортсменов Олег Чесноков.
- Олег Юрьевич, с чего началось ваше увлечение хоккеем?
- Во времена моего детства почти все мальчишки играли в хоккей. Я родился и вырос в Красноглинском районе, сначала занимался на Красной Глинке, на стадионе «Энергия». Потом, когда наша семья переехала в поселок Управленческий, тренировался на «Чайке», ставшей для меня родной. Играл в молодежке, в тольяттинском «Торпедо», затем в первой и второй хоккейной лигах СССР и России. Параллельно окончил школу олимпийского резерва. В 1993 году получил звание «Мастер спорта России», а в 1994-м перешел на тренерскую работу. Участвовал в ветеранских чемпионатах мира в Канаде, играю в составе команды ветеранов «Чайка». Некоторые мои воспитанники сегодня играют в профессиональных клубах. Например, Игорь Рыдченко - в подольском «Витязе». Сейчас я тренирую не только «Чайку», но и детей младшего возраста хоккейного клуба «Комета».
- Насколько успешно складывалась история выступлений красноглинцев на городских и областных соревнованиях?
- В 90-е годы хоккей в Самаре находился в упадке. Не было качественного льда для занятий, все крытые катки в Красноглинском районе построены относительно недавно. Зимой занимались на катке стадиона «Чайка», летом - только общая физическая подготовка. Это не мешало нам участвовать в «Золотой шайбе». Турнир стал популярным еще в советскую эпоху. Мы всегда успешно выступали на городском этапе, доходили до областного, межрегионального, а в прошлом году наши юноши впервые играли «на России» в Сочи и заняли 33-е место из 56 команд. Это неплохой результат.
- Как готовились к «Золотой шайбе» этого года?
- Осенью пять раз в неделю тренировались на крытых ледовых катках «Салют» и «Кристалл». Лед в «Кристалле» нам предоставляли в том числе и на безвозмездной основе, за что хочется отдельно поблагодарить руководство компании «Газпром трансгаз Самара». Зимой играли на открытом катке «Чайки», директор Сергей Владимирович Зорькин тоже помогает во всех вопросах. У нас несколько возрастных групп, я занимаюсь с мальчишками 2005 - 2006 годов рождения. Команда - 15 человек - дружная, сплоченная. Ребята занимаются у меня уже по пять-шесть лет, знают сильные и слабые стороны друг друга. К тому же есть явный лидер - наш капитан Захар Шулдан.
- С какими соперниками «Чайке» пришлось сразиться на городском и областном этапах «Золотой шайбы»?
- В финале городского этапа ребята играли с «Меридианом» и проиграли - 4:3. В следующий круг выходили две команды, поэтому получилось взять реванш. Мы пересеклись на областном этапе и одержали победу - 3:0. В этом году мои подопечные впервые в истории «Чайки» выиграли региональный этап. Поэтому уже в ближайшее время мы поедем на общероссийский турнир «Золотая шайба», который пройдет с 3 по 11 апреля в подмосковном городе Дмитрове. Для наших ребят это, конечно, большое достижение. Готовлю мальчишек к бою.
- Каким вам видится будущее детского хоккея? Насколько велик интерес к нему у красноглинских мальчишек и их родителей?
- Интерес большой, желающих заниматься много. Но не так много турниров проводится для подрастающего поколения - «Золотая шайба» и первенство области. Кроме того, далеко не у всех есть возможность заниматься: хоккей требует серьезных финансовых вложений. Как правило, затраты ложатся на плечи родителей, и не каждая семья может себе это позволить. Необходимо покупать форму и снаряжение, оплачивать поездки. Получается, что детям из неблагополучных и малообеспеченных семей дорога в хоккей заказана. Раньше именно такие ребята играли наиболее увлеченно и добивались серьезных результатов. Мечтаю о том времени, когда хоккей будет доступен каждому ребенку. А пока очень нуждаемся в содействии родителей, спонсоров, представителей органов местного самоуправления.
- Олег Юрьевич, с чего началось ваше увлечение хоккеем?
- Во времена моего детства почти все мальчишки играли в хоккей. Я родился и вырос в Красноглинском районе, сначала занимался на Красной Глинке, на стадионе «Энергия». Потом, когда наша семья переехала в поселок Управленческий, тренировался на «Чайке», ставшей для меня родной. Играл в молодежке, в тольяттинском «Торпедо», затем в первой и второй хоккейной лигах СССР и России. Параллельно окончил школу олимпийского резерва. В 1993 году получил звание «Мастер спорта России», а в 1994-м перешел на тренерскую работу. Участвовал в ветеранских чемпионатах мира в Канаде, играю в составе команды ветеранов «Чайка». Некоторые мои воспитанники сегодня играют в профессиональных клубах. Например, Игорь Рыдченко - в подольском «Витязе». Сейчас я тренирую не только «Чайку», но и детей младшего возраста хоккейного клуба «Комета».
- Насколько успешно складывалась история выступлений красноглинцев на городских и областных соревнованиях?
- В 90-е годы хоккей в Самаре находился в упадке. Не было качественного льда для занятий, все крытые катки в Красноглинском районе построены относительно недавно. Зимой занимались на катке стадиона «Чайка», летом - только общая физическая подготовка. Это не мешало нам участвовать в «Золотой шайбе». Турнир стал популярным еще в советскую эпоху. Мы всегда успешно выступали на городском этапе, доходили до областного, межрегионального, а в прошлом году наши юноши впервые играли «на России» в Сочи и заняли 33-е место из 56 команд. Это неплохой результат.
- Как готовились к «Золотой шайбе» этого года?
- Осенью пять раз в неделю тренировались на крытых ледовых катках «Салют» и «Кристалл». Лед в «Кристалле» нам предоставляли в том числе и на безвозмездной основе, за что хочется отдельно поблагодарить руководство компании «Газпром трансгаз Самара». Зимой играли на открытом катке «Чайки», директор Сергей Владимирович Зорькин тоже помогает во всех вопросах. У нас несколько возрастных групп, я занимаюсь с мальчишками 2005 - 2006 годов рождения. Команда - 15 человек - дружная, сплоченная. Ребята занимаются у меня уже по пять-шесть лет, знают сильные и слабые стороны друг друга. К тому же есть явный лидер - наш капитан Захар Шулдан.
- С какими соперниками «Чайке» пришлось сразиться на городском и областном этапах «Золотой шайбы»?
- В финале городского этапа ребята играли с «Меридианом» и проиграли - 4:3. В следующий круг выходили две команды, поэтому получилось взять реванш. Мы пересеклись на областном этапе и одержали победу - 3:0. В этом году мои подопечные впервые в истории «Чайки» выиграли региональный этап. Поэтому уже в ближайшее время мы поедем на общероссийский турнир «Золотая шайба», который пройдет с 3 по 11 апреля в подмосковном городе Дмитрове. Для наших ребят это, конечно, большое достижение. Готовлю мальчишек к бою.
- Каким вам видится будущее детского хоккея? Насколько велик интерес к нему у красноглинских мальчишек и их родителей?
- Интерес большой, желающих заниматься много. Но не так много турниров проводится для подрастающего поколения - «Золотая шайба» и первенство области. Кроме того, далеко не у всех есть возможность заниматься: хоккей требует серьезных финансовых вложений. Как правило, затраты ложатся на плечи родителей, и не каждая семья может себе это позволить. Необходимо покупать форму и снаряжение, оплачивать поездки. Получается, что детям из неблагополучных и малообеспеченных семей дорога в хоккей заказана. Раньше именно такие ребята играли наиболее увлеченно и добивались серьезных результатов. Мечтаю о том времени, когда хоккей будет доступен каждому ребенку. А пока очень нуждаемся в содействии родителей, спонсоров, представителей органов местного самоуправления.
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