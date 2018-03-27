27 марта 2018 года,
13:56
$ 57    70.57   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Самарская команда поедет на финал «Золотой шайбы»

Хоккейная команда «Чайка» поселка Красная Глинка стала победителем регионального этапа турнира «Золотая шайба». Насколько популярен в Самаре этот вид спорта? Что ожидает ребят в будущем? Об этом «СГ» рассказал наставник юных спортсменов Олег Чесноков.









- Олег Юрьевич, с чего началось ваше увлечение хоккеем?
- Во времена моего детства почти все мальчишки играли в хоккей. Я родился и вырос в Красноглинском районе, сначала занимался на Красной Глинке, на стадионе «Энергия». Потом, когда наша семья переехала в поселок Управленческий, тренировался на «Чайке», ставшей для меня родной. Играл в молодежке, в тольяттинском «Торпедо», затем в первой и второй хоккейной лигах СССР и России. Параллельно окончил школу олимпийского резерва. В 1993 году получил звание «Мастер спорта России», а в 1994-м перешел на тренерскую работу. Участвовал в ветеранских чемпионатах мира в Канаде, играю в составе команды ветеранов «Чайка». Некоторые мои воспитанники сегодня играют в профессиональных клубах. Например, Игорь Рыдченко - в подольском «Витязе». Сейчас я тренирую не только «Чайку», но и детей младшего возраста хоккейного клуба «Комета».

- Насколько успешно складывалась история выступлений красноглинцев на городских и областных соревнованиях?
- В 90-е годы хоккей в Самаре находился в упадке. Не было качественного льда для занятий, все крытые катки в Красноглинском районе построены относительно недавно. Зимой занимались на катке стадиона «Чайка», летом - только общая физическая подготовка. Это не мешало нам участвовать в «Золотой шайбе». Турнир стал популярным еще в советскую эпоху. Мы всегда успешно выступали на городском этапе, доходили до областного, межрегионального, а в прошлом году наши юноши впервые играли «на России» в Сочи и заняли 33-е место из 56 команд. Это неплохой результат.

- Как готовились к «Золотой шайбе» этого года?
- Осенью пять раз в неделю тренировались на крытых ледовых катках «Салют» и «Кристалл». Лед в «Кристалле» нам предоставляли в том числе и на безвозмездной основе, за что хочется отдельно поблагодарить руководство компании «Газпром трансгаз Самара». Зимой играли на открытом катке «Чайки», директор Сергей Владимирович Зорькин тоже помогает во всех вопросах. У нас несколько возрастных групп, я занимаюсь с мальчишками 2005 - 2006 годов рождения. Команда - 15 человек - дружная, сплоченная. Ребята занимаются у меня уже по пять-шесть лет, знают сильные и слабые стороны друг друга. К тому же есть явный лидер - наш капитан Захар Шулдан.

- С какими соперниками «Чайке» пришлось сразиться на городском и областном этапах «Золотой шайбы»?
- В финале городского этапа ребята играли с «Меридианом» и проиграли - 4:3. В следующий круг выходили две команды, поэтому получилось взять реванш. Мы пересеклись на областном этапе и одержали победу - 3:0. В этом году мои подопечные впервые в истории «Чайки» выиграли региональный этап. Поэтому уже в ближайшее время мы поедем на общероссийский турнир «Золотая шайба», который пройдет с 3 по 11 апреля в подмосковном городе Дмитрове. Для наших ребят это, конечно, большое достижение. Готовлю мальчишек к бою.

- Каким вам видится будущее детского хоккея? Насколько велик интерес к нему у красноглинских мальчишек и их родителей?
- Интерес большой, желающих заниматься много. Но не так много турниров проводится для подрастающего поколения - «Золотая шайба» и первенство области. Кроме того, далеко не у всех есть возможность заниматься: хоккей требует серьезных финансовых вложений. Как правило, затраты ложатся на плечи родителей, и не каждая семья может себе это позволить. Необходимо покупать форму и снаряжение, оплачивать поездки. Получается, что детям из неблагополучных и малообеспеченных семей дорога в хоккей заказана. Раньше именно такие ребята играли наиболее увлеченно и добивались серьезных результатов. Мечтаю о том времени, когда хоккей будет доступен каждому ребенку. А пока очень нуждаемся в содействии родителей, спонсоров, представителей органов местного самоуправления.
Дата: 27 марта 2018 , 11:12
132
Автор текста: Ирина Исаева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Волонтеров в Самаре учат английскому и испанскому
27 марта 2018
131
Волонтеров в Самаре учат английскому и испанскому
Самарская команда поедет на финал «Золотой шайбы»
27 марта 2018
132
Самарская команда поедет на финал «Золотой шайбы»
Работников самарских гостиниц и ресторанов учат бесконфликтному общению с иностранцами
27 марта 2018
151
Работников самарских гостиниц и ресторанов учат бесконфликтному общению с иностранцами
Перемена мест. Пять лет в Китае
27 марта 2018
150
Перемена мест. Пять лет в Китае
Профессиональный бариста Лика Никулина: какой кофе любят в Самаре, что пить модно, советы кофеманам
27 марта 2018
154
Профессиональный бариста Лика Никулина: какой кофе любят в Самаре, что пить модно, советы кофеманам
Культурная Самара 2018: премьеры, фестивали, юбилеи
27 марта 2018
148
Культурная Самара 2018: премьеры, фестивали, юбилеи
В Самаре пройдет международный фестиваль классической музыки
26 марта 2018
317
В Самаре пройдет международный фестиваль классической музыки
В Самаре откроется фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА»
26 марта 2018
232
В Самаре откроется фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА»
Причиной смерти ребенка в самарской стоматологии стало повреждение трахеи
26 марта 2018
704
Причиной смерти ребенка в самарской стоматологии стало повреждение трахеи
Лента новостей
27 марта 2018 , 11:22
131
Волонтеров в Самаре учат английскому и испанскому
В Самаре началось обучение иностранным языкам городских волонтеров Чемпионата мира по футболу...
27 марта 2018 , 11:12
132
Самарская команда поедет на финал «Золотой шайбы»
Хоккейная команда «Чайка» поселка Красная Глинка стала победителем регионального...
27 марта 2018 , 10:52
151
Работников самарских гостиниц и ресторанов учат бесконфликтному общению с иностранцами
Один из отелей Самары вчера принимал 140 специалистов гостиниц и предприятий общественного...
27 марта 2018 , 10:44
150
Перемена мест. Пять лет в Китае
Многие самарцы покинули наш город и обосновались за рубежом. 
27 марта 2018 , 10:40
154
Профессиональный бариста Лика Никулина: какой кофе любят в Самаре, что пить модно, советы кофеманам
Умение обращаться с оборудованием, с молоком, точно выбирать соотношение компонентов -...
27 марта 2018 , 10:07
148
Культурная Самара 2018: премьеры, фестивали, юбилеи
Какие бы новинки науки и техники ни старались вытеснить из наших сердец театр, он прочно...
26 марта 2018 , 17:55
261
Игрокам ЦСК ВВС до конца недели выплатят долги по зарплате
Хоккеисты уже получили деньги за январь и февраль.
26 марта 2018 , 17:49
232
В Самаре откроется фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА»
На ней представят фотографии молодых людей, перевоплотившихся в представителей других...
26 марта 2018 , 17:47
704
Причиной смерти ребенка в самарской стоматологии стало повреждение трахеи
Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту смерти 5-летнего мальчика.
26 марта 2018 , 17:10
494
Что делают в самарских ТЦ, чтобы предотвратить повторение кемеровской трагедии
В торговых центрах города проходят дополнительные проверки. Их причиной стал крупный пожар в...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
26 февраля 2018
3502
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
6 марта 2018
3229
1
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
2625
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
4 марта 2018
2536
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
8 марта 2018
2405
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
294
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
5 марта 2018
1244
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
951
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
724
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
В Самарской области в ДТП на
5 марта 2018
1782
В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.