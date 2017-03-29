Самарская казна может потяжелеть еще на 1,3 миллиарда рублей
Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету, налогам и экономике Самарской городской думы.
На комитете были рассмотрены изменения в бюджет Самары на 2017 год. Поправки обусловлены несколькими факторами. Так, в городской казне необходимо отразить средства вышестоящих бюджетов, поступивших на решение вопросов местного значения - всего 60,9 миллиона рублей. Из них 5,3 миллиона рублей предполагается направить на ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и Волга. Остальные 55,5 миллионов рублей – пойдут на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним.
Также предлагается привлечь кредитные ресурсы в сумме 1,3 миллиарда рублей на финансирование социально значимых направлений (капремонт муниципальных образовательных учреждений, повышение оплаты труда педагогам дополнительного образования, приобретение техники для благоустройства территорий и т.д.). 280 миллионов рублей потратят на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории Самары.
Планируется также увеличить объемы межбюджетных трансфертов внутригородским районам на 11,8 миллиона рублей. Это обусловлено передачей Управлением гражданской защиты администрации Самары районам 36 штатных единиц дежурно-диспетчерской службы, а также финансовых средств для обеспечения выплаты заработной платы и начислений.
Председатель думы Галина Андриянова предложила снять 13 миллионов рублей со статьи расходов на финансирование деятельности гордумы и направить данные средства на обеспечение работы общественных советов микрорайонов.
С учетом всех предлагаемых изменений объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 2017 году увеличится на 58,5 миллиона рублей и составит 1,092 миллиарда рублей. Объем средств на реализацию муниципальных программ Самары в 2017 году увеличится на 903 миллиона рублей и составит 15,061 миллиарда рублей.
Участники заседания решили проработать все поступившие предложения и обсудить их еще раз на рабочем совещании при председателе Самарской городской думы в четверг, 30 марта.
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