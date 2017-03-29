29 марта 2017 года,
16:52
$ 56.94    61.81   Нефть 51.82 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самарская казна может потяжелеть еще на 1,3 миллиарда рублей

Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету, налогам и экономике Самарской городской думы.
 
На комитете были рассмотрены изменения в бюджет Самары на 2017 год. Поправки обусловлены несколькими факторами. Так, в городской казне необходимо отразить средства вышестоящих бюджетов, поступивших на решение вопросов местного значения - всего 60,9 миллиона рублей. Из них 5,3 миллиона рублей предполагается направить на ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и Волга. Остальные 55,5 миллионов рублей – пойдут на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним. 
 
Также предлагается привлечь кредитные ресурсы в сумме 1,3 миллиарда рублей на финансирование социально значимых направлений (капремонт муниципальных образовательных учреждений, повышение оплаты труда педагогам дополнительного образования, приобретение техники для благоустройства территорий и т.д.). 280 миллионов рублей потратят на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории Самары.
 
Планируется также увеличить объемы межбюджетных трансфертов внутригородским районам на 11,8 миллиона рублей. Это обусловлено передачей Управлением гражданской защиты администрации Самары районам 36 штатных единиц дежурно-диспетчерской службы, а также финансовых средств для обеспечения выплаты заработной платы и начислений. 
 
Председатель думы Галина Андриянова предложила снять 13 миллионов рублей со статьи расходов на финансирование деятельности гордумы и направить данные средства на обеспечение работы общественных советов микрорайонов. 
 
С учетом всех предлагаемых изменений объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 2017 году увеличится на 58,5 миллиона рублей и составит 1,092 миллиарда рублей. Объем средств на реализацию муниципальных программ Самары в 2017 году увеличится на 903 миллиона рублей и составит 15,061 миллиарда рублей.
 
Участники заседания решили проработать все поступившие предложения и обсудить их еще раз на рабочем совещании при председателе Самарской городской думы в четверг, 30 марта.
Дата: 29 марта 2017 , 14:24
113
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба Думы городского округа Самара
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В 2017 году в Самаре запустят единую автоматизированную систему малых закупок
29 марта 2017
33
В 2017 году в Самаре запустят единую автоматизированную систему малых закупок
В Самаре откроется выставка произведений из металла
29 марта 2017
37
В Самаре откроется выставка произведений из металла
Новую школу в Южном городе откроют 1 сентября
29 марта 2017
63
Новую школу в Южном городе откроют 1 сентября
Следователи начали проверку по факту смерти мужчины и двух детей в пожаре
29 марта 2017
95
Следователи начали проверку по факту смерти мужчины и двух детей в пожаре
У жителя Самары изъяли винтовку и почти 200 патронов
29 марта 2017
137
У жителя Самары изъяли винтовку и почти 200 патронов
Общественным советам микрорайонов Самары определили направления работы
29 марта 2017
135
Общественным советам микрорайонов Самары определили направления работы
Заболеваемость гриппом в Самаре на четверть ниже эпидпорога
29 марта 2017
105
Заболеваемость гриппом в Самаре на четверть ниже эпидпорога
В Самаре разыскивают водителя, сбившего на Ташкентской женщину
29 марта 2017
192
В Самаре разыскивают водителя, сбившего на Ташкентской женщину
В области высадят больше сои и горчицы, меньше – масличного льна
29 марта 2017
119
В области высадят больше сои и горчицы, меньше – масличного льна
Лента новостей
29 марта 2017 , 16:47
24
Самарцы смогут увидеть прямую трансляцию спектакля театра им. Маяковского
28 апреля в 20.00 в ЦРК «Художественный» состоится  прямая трансляция...
29 марта 2017 , 16:45
33
В 2017 году в Самаре запустят единую автоматизированную систему малых закупок
В горадминистрации под председательством Главы Самары Олега Фурсова прошло заседание комиссии по...
29 марта 2017 , 16:42
37
В Самаре откроется выставка произведений из металла
Выставка Евгения Юдакова проходит в рамках третьей части программы персональных выставок...
29 марта 2017 , 16:21
63
Новую школу в Южном городе откроют 1 сентября
Об этом стало известно в ходе рабочей поездки депутатов Государственной думы РФ от Самарской...
29 марта 2017 , 15:58
95
Следователи начали проверку по факту смерти мужчины и двух детей в пожаре
Как ранее сообщал sgpress.ru, 28 марта в частном доме, расположенном в селе Усманка Борского...
29 марта 2017 , 15:08
137
У жителя Самары изъяли винтовку и почти 200 патронов
Сотрудники ОМОН Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам полиции.
29 марта 2017 , 15:03
135
Общественным советам микрорайонов Самары определили направления работы
Деятельность новых органов было предложено скорректировать на заседании комитета по местному...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
4130
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
4115
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 марта 2017
3927
Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
В Самаре расследуется дело об убийстве младенца
10 марта 2017
3622
В Самаре расследуется дело об убийстве младенца
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
1214
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
1277
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
1163
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
В Самарской области масленичные гуляния прошли спокойно
27 февраля 2017
344
В Самарской области масленичные гуляния прошли спокойно
По официальным данным полиции, 26 февраля в населенных пунктах региона прошли 59 массовых...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.