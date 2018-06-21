Самарская группа выступила на Фестивале болельщиков в Волгограде

Дуэт Ольги Чубаровой и Аллы Фармер из Самары выступил на выступил на Фанфесте в Волгограде. Нужно отметить, что сейчас группа «Бабба» вошла в ТОП-20 русского ITunes.А в воскресенье, 24 июня, в 18:00 на Фестивале болельщиков на площади Куйбышева выступит группа Cheeese People. Ее солисткой также является Ольга Чубарова.