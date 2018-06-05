«Самарская газета» стала «Эколидером-2017»
Изданию присудили победу в номинации «СМИ»
Во вторник, 5 июня, в Самарской филармонии торжественно отметили День эколога. В ходе мероприятия почетные награды от губернатора получили активисты экологического движения и профессиональные защитники окружающей среды.
Отметили в этот день и победителей ежегодного регионального конкурса «ЭкоЛидер». Лучших «зеленых» определяли по 11 номинациям: «Город», «Район», «Городское и сельское поселение», «Промышленный гигант», «Предприятие», «Экологическая организация», «Общественность», «Образование», «СМИ», «Энтузиаст» и «Профи».
В своем приветственном слове врио заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов напомнил, что 5 июня отмечается не только профессиональный праздник экологов в России, но и Всемирный день охраны окружающей среды.
- Этот праздник учрежден ООН для того, чтобы обратить внимание государств на вопросы экологии, сконцентрировать на этом финансовые, политические и иные ресурсы. Состояние окружающей среды и способность общества заниматься ее охраной - это серьезный фактор для развития любого государства. Какие бы города мы ни строили, как бы мы ни развивали дорожную, транспортную и социальную инфраструктуру - все это имеет значение лишь тогда, когда мы имеем возможность дышать свежим воздухом, пить чистую воду, купаться в чистых реках и слушать шум листвы. Состояние окружающей среды - пожалуй, самый главный показатель качества жизни человека, - сказал Виктор Кудряшов.
Наибольший вклад в защиту окружающей среды в губернии, по мнению конкурсного жюри, в прошлом году внес Чапаевск. Он одержал победу в номинации «Город», а в номинации «Городское и сельское поселение» - Хворостянка. Лучшим районом был признан Кинельский.
Наше издание было удостоено титула «Эколидер-2017» в номинации «СМИ». Напомним, что в конкурсный 2017 год - Год экологии -помимо традиционного наполнения тематической рубрики издание провело открытый экологический лекторий для горожан. На встречах с известными учеными-натуралистами и специалистами в области экологии самарцы узнавали о природных богатствах нашего края, знакомились с современными технологиями сбережения природных ресурсов. Побывали участники лектория и на экскурсиях в тематических музеях и отраслевых предприятиях. Познакомиться с содержанием лекций, узнать о природном разнообразии региона читатели газеты могли в рубрике «Экологический конспект». О заповедных местах Самарского края рассказывали мы и в эксклюзивных репортажах проекта «Экспедиция».
Некоторые материалы лектория:
Своими глазами: как очищают самарскую воду
Геолог Александр Сидоров "открывает" Царев Курган
В рамках лектория «СГ» научный сотрудник зоологического музея Дамир Магдеев рассказал, сколько видов рыб водится в области и где можно встретить безногую ящерицу
Во вторник, 5 июня, в Самарской филармонии торжественно отметили День эколога. В ходе мероприятия почетные награды от губернатора получили активисты экологического движения и профессиональные защитники окружающей среды.
Отметили в этот день и победителей ежегодного регионального конкурса «ЭкоЛидер». Лучших «зеленых» определяли по 11 номинациям: «Город», «Район», «Городское и сельское поселение», «Промышленный гигант», «Предприятие», «Экологическая организация», «Общественность», «Образование», «СМИ», «Энтузиаст» и «Профи».
В своем приветственном слове врио заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов напомнил, что 5 июня отмечается не только профессиональный праздник экологов в России, но и Всемирный день охраны окружающей среды.
- Этот праздник учрежден ООН для того, чтобы обратить внимание государств на вопросы экологии, сконцентрировать на этом финансовые, политические и иные ресурсы. Состояние окружающей среды и способность общества заниматься ее охраной - это серьезный фактор для развития любого государства. Какие бы города мы ни строили, как бы мы ни развивали дорожную, транспортную и социальную инфраструктуру - все это имеет значение лишь тогда, когда мы имеем возможность дышать свежим воздухом, пить чистую воду, купаться в чистых реках и слушать шум листвы. Состояние окружающей среды - пожалуй, самый главный показатель качества жизни человека, - сказал Виктор Кудряшов.
Наибольший вклад в защиту окружающей среды в губернии, по мнению конкурсного жюри, в прошлом году внес Чапаевск. Он одержал победу в номинации «Город», а в номинации «Городское и сельское поселение» - Хворостянка. Лучшим районом был признан Кинельский.
Наше издание было удостоено титула «Эколидер-2017» в номинации «СМИ». Напомним, что в конкурсный 2017 год - Год экологии -помимо традиционного наполнения тематической рубрики издание провело открытый экологический лекторий для горожан. На встречах с известными учеными-натуралистами и специалистами в области экологии самарцы узнавали о природных богатствах нашего края, знакомились с современными технологиями сбережения природных ресурсов. Побывали участники лектория и на экскурсиях в тематических музеях и отраслевых предприятиях. Познакомиться с содержанием лекций, узнать о природном разнообразии региона читатели газеты могли в рубрике «Экологический конспект». О заповедных местах Самарского края рассказывали мы и в эксклюзивных репортажах проекта «Экспедиция».
Некоторые материалы лектория:
Своими глазами: как очищают самарскую воду
Геолог Александр Сидоров "открывает" Царев Курган
В рамках лектория «СГ» научный сотрудник зоологического музея Дамир Магдеев рассказал, сколько видов рыб водится в области и где можно встретить безногую ящерицу
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