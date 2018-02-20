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Главная/Лента новостей/

«Самарская газета» собирает фотографии и данные о музее Максима Горького

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Максима Горького.

Литературный музей и «Самарская газета» обращаются к читателям за помощью в сборе информации. Нам интересны данные, фотографии и воспоминания о музее Максима Горького, открытого в Куйбышеве в июне 1941 года по адресу: улица Степана Разина, 126. В этом здани музей работал до 80-х годов прошлого века. Может быть, вы или кто-то из членов вашей семьи были в музее или, возможно, кто-то из ваших родственников, друзей, знакомых работал в нем. Если вам есть что рассказать, просим написать в редакцию газеты по адресу: info@sgpress.ru - или позвонить по телефону 979-75-84 (Ирина Шабалина).

Полученная информация ляжет в основу серии материалов «СГ» и поможет литературному музею подготовить выставку.
Дата: 20 февраля 2018 , 10:50
155
Автор текста: Ксения Кармазина
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