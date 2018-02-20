«Самарская газета» собирает фотографии и данные о музее Максима Горького

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Максима Горького.



Литературный музей и «Самарская газета» обращаются к читателям за помощью в сборе информации. Нам интересны данные, фотографии и воспоминания о музее Максима Горького, открытого в Куйбышеве в июне 1941 года по адресу: улица Степана Разина, 126. В этом здани музей работал до 80-х годов прошлого века. Может быть, вы или кто-то из членов вашей семьи были в музее или, возможно, кто-то из ваших родственников, друзей, знакомых работал в нем. Если вам есть что рассказать, просим написать в редакцию газеты по адресу: info@sgpress.ru - или позвонить по телефону 979-75-84 (Ирина Шабалина).



Полученная информация ляжет в основу серии материалов «СГ» и поможет литературному музею подготовить выставку.