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«Самарская газета» и «Нестле Россия» поздравляют детей

Самая большая радость - дарить праздник другим. Особенно детям. Сотрудники нашей газеты вместе с компанией «Нестле Россия» каждый год ездят к ребятам, чтобы порадовать их искренним вниманием и вручить призы, символизирующие, что в новом году все будет «в шоколаде».

Уже шестой год нас встречают воспитанники социального приюта для детей и подростков «Ровесник». Это ребята от трех до 18 лет. У некоторых нет мамы и папы, остальные ждут, когда родители подлечатся, решат взрослые вопросы, устроятся на работу и их заберут. Сейчас в приюте 22 ребенка. А в прошлом году было 30. Значит, кто-то вернулся в семью или нашел новых родителей.

- Наше учреждение создано, чтобы оказывать помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Пока дети здесь в тепле и заботе, у взрослых есть возможность решить свои проблемы, - пояснила директор «Ровесника» Татьяна Демина. - Мы разрешаем воспитанникам общаться даже с родителями, лишенными родительских прав. Ведь некоторые прикладывают усилия, пересматривают свою жизнь, восстанавливаются в правах и становятся благополучной семьей. А пока ребята в приюте, мы стараемся подарить им детство.

Украшенный зал, сверкающая огнями елка, веселая новогодняя программа и нас, взрослых, вернули в детство. Принцессы в пышных платьях, туфельках, с прическами, стильно одетые мальчики артистично и зажигательно танцевали, пели,рассказывали стихи. Это был их большой подарок гостям и родителям, пришедшим на праздник.

Ребята открытые, добрые, умные, раскрываются при разговоре. Удивительно, но практически все воспитанники искренне верят в Деда Мороза.

- Он ко всем детям приходит, - наперебой утверждают Артур и Богдан.

Артем скептичен:

- Нет, не ко всем. Надо вести себя хорошо и старших уважать.

Я мечтаю, чтобы в новом году родители никогда не ссорились и мы всегда были вместе, - говорит Евгения.

- У нас в приюте весело, дружно, но я хочу быть с мамой и папой, - призналась Лилия.

- И я, и я! - словно колокольчики, зазвенели детские голоса.

Надо было видеть, как ребята, словно заклинание, хором пели: «В Новый год, посмотри, чудеса случаются, загадай свои мечты, пусть они сбываются!»

- Сбываются, - убежденно произнесла Татьяна Демина. - Были случаи, когда ребята осознанно в Новый год загадывали, чтобы нашлись родители, и их вскоре забирали в семью.

Но на вопрос, чего ребята ждут от Деда Мороза, и малыши, и те, кто постарше, реалистично ответили: «Сладких подарков».

- Конфеты - это праздник, - пояснила трехлетняя Аделина.

Призы от компании «Нестле Россия» стали для ребят пожеланием сладкой, счастливой жизни.

- В дружной семье, с мамой и папой, - добавила маленькая Анастасия. - Ведь мне одной столько сладостей нельзя. Надо все делить вместе, тогда и радость будет.

***
 
Филиал ООО «Нестле Россия» в Самаре, более известный горожанам как кондитерское объединение «Россия», осуществляет социальную деятельность в рамках глобальной концепции компании «Создание общих ценностей». Филиалы компании «Нестле», существующие в России, активно реализуют множество разнообразных социально значимых проектов. Со дня своего основания - а это уже более 45 лет - кондитерская фабрика «Россия» принимает активное участие в общественной жизни Самары и области. Она постоянно оказывает помощь детским домам, реабилитационным центрам, ветеранам и инвалидам. Поддерживает праздники, турниры, фестивали, связанные с развитием спорта и творчества. Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - в числе основных направлений социальной поддержки.

Комментарий:

Екатерина Бурцева, МЕНЕДЖЕР ПО КОРПОРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»:

• Мы глубоко убеждены, что успешное развитие любой компании не может идти без участия в общественной жизни. Девиз благотворительных акций, которые проводит фабрика «Нестле Россия» в Самаре, - «Сделано с душой!». Мы всегда с радостью поддерживаем добрые и благородные проекты «Самарской газеты». За многие годы они из партнеров превратились в друзей. И хотя ничто не может заменить тепло семейного очага, все же нам хочется верить, что сладкие подарки от компании «Нестле Россия» помогут сделать самый волшебный праздник года ярче и для ребят приюта «Ровесник», с которыми, благодаря «Самарской газете», мы дружим уже не первый год. От дружного коллектива филиала «Нестле Россия» в Самаре поздравляю читателей «Самарской газеты» с наступающими праздниками, желаю всего самого светлого и радостного в новом году!
Дата: 29 декабря 2016 , 15:15
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Автор текста: Ирина Кондратьева
Автор фото: Владимир Пермяков
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