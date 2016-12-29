«Самарская газета» и «Нестле Россия» поздравляют детей
Самая большая радость - дарить праздник другим. Особенно детям. Сотрудники нашей газеты вместе с компанией «Нестле Россия» каждый год ездят к ребятам, чтобы порадовать их искренним вниманием и вручить призы, символизирующие, что в новом году все будет «в шоколаде».
Уже шестой год нас встречают воспитанники социального приюта для детей и подростков «Ровесник». Это ребята от трех до 18 лет. У некоторых нет мамы и папы, остальные ждут, когда родители подлечатся, решат взрослые вопросы, устроятся на работу и их заберут. Сейчас в приюте 22 ребенка. А в прошлом году было 30. Значит, кто-то вернулся в семью или нашел новых родителей.
- Наше учреждение создано, чтобы оказывать помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Пока дети здесь в тепле и заботе, у взрослых есть возможность решить свои проблемы, - пояснила директор «Ровесника» Татьяна Демина. - Мы разрешаем воспитанникам общаться даже с родителями, лишенными родительских прав. Ведь некоторые прикладывают усилия, пересматривают свою жизнь, восстанавливаются в правах и становятся благополучной семьей. А пока ребята в приюте, мы стараемся подарить им детство.
Украшенный зал, сверкающая огнями елка, веселая новогодняя программа и нас, взрослых, вернули в детство. Принцессы в пышных платьях, туфельках, с прическами, стильно одетые мальчики артистично и зажигательно танцевали, пели,рассказывали стихи. Это был их большой подарок гостям и родителям, пришедшим на праздник.
Ребята открытые, добрые, умные, раскрываются при разговоре. Удивительно, но практически все воспитанники искренне верят в Деда Мороза.
- Он ко всем детям приходит, - наперебой утверждают Артур и Богдан.
Артем скептичен:
- Нет, не ко всем. Надо вести себя хорошо и старших уважать.
Я мечтаю, чтобы в новом году родители никогда не ссорились и мы всегда были вместе, - говорит Евгения.
- У нас в приюте весело, дружно, но я хочу быть с мамой и папой, - призналась Лилия.
- И я, и я! - словно колокольчики, зазвенели детские голоса.
Надо было видеть, как ребята, словно заклинание, хором пели: «В Новый год, посмотри, чудеса случаются, загадай свои мечты, пусть они сбываются!»
- Сбываются, - убежденно произнесла Татьяна Демина. - Были случаи, когда ребята осознанно в Новый год загадывали, чтобы нашлись родители, и их вскоре забирали в семью.
Но на вопрос, чего ребята ждут от Деда Мороза, и малыши, и те, кто постарше, реалистично ответили: «Сладких подарков».
- Конфеты - это праздник, - пояснила трехлетняя Аделина.
Призы от компании «Нестле Россия» стали для ребят пожеланием сладкой, счастливой жизни.
- В дружной семье, с мамой и папой, - добавила маленькая Анастасия. - Ведь мне одной столько сладостей нельзя. Надо все делить вместе, тогда и радость будет.
***
Филиал ООО «Нестле Россия» в Самаре, более известный горожанам как кондитерское объединение «Россия», осуществляет социальную деятельность в рамках глобальной концепции компании «Создание общих ценностей». Филиалы компании «Нестле», существующие в России, активно реализуют множество разнообразных социально значимых проектов. Со дня своего основания - а это уже более 45 лет - кондитерская фабрика «Россия» принимает активное участие в общественной жизни Самары и области. Она постоянно оказывает помощь детским домам, реабилитационным центрам, ветеранам и инвалидам. Поддерживает праздники, турниры, фестивали, связанные с развитием спорта и творчества. Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - в числе основных направлений социальной поддержки.
Комментарий:
Екатерина Бурцева, МЕНЕДЖЕР ПО КОРПОРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»:
• Мы глубоко убеждены, что успешное развитие любой компании не может идти без участия в общественной жизни. Девиз благотворительных акций, которые проводит фабрика «Нестле Россия» в Самаре, - «Сделано с душой!». Мы всегда с радостью поддерживаем добрые и благородные проекты «Самарской газеты». За многие годы они из партнеров превратились в друзей. И хотя ничто не может заменить тепло семейного очага, все же нам хочется верить, что сладкие подарки от компании «Нестле Россия» помогут сделать самый волшебный праздник года ярче и для ребят приюта «Ровесник», с которыми, благодаря «Самарской газете», мы дружим уже не первый год. От дружного коллектива филиала «Нестле Россия» в Самаре поздравляю читателей «Самарской газеты» с наступающими праздниками, желаю всего самого светлого и радостного в новом году!
Комментарий:
Екатерина Бурцева, МЕНЕДЖЕР ПО КОРПОРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»:
• Мы глубоко убеждены, что успешное развитие любой компании не может идти без участия в общественной жизни. Девиз благотворительных акций, которые проводит фабрика «Нестле Россия» в Самаре, - «Сделано с душой!». Мы всегда с радостью поддерживаем добрые и благородные проекты «Самарской газеты». За многие годы они из партнеров превратились в друзей. И хотя ничто не может заменить тепло семейного очага, все же нам хочется верить, что сладкие подарки от компании «Нестле Россия» помогут сделать самый волшебный праздник года ярче и для ребят приюта «Ровесник», с которыми, благодаря «Самарской газете», мы дружим уже не первый год. От дружного коллектива филиала «Нестле Россия» в Самаре поздравляю читателей «Самарской газеты» с наступающими праздниками, желаю всего самого светлого и радостного в новом году!
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
29 декабря 2016
120
29 декабря 2016
127
29 декабря 2016
117
29 декабря 2016
145
29 декабря 2016
123
29 декабря 2016
99
29 декабря 2016 , 16:42
108
Днем 31 декабря температура будет держаться в пределах от -1 до -6 градусов.
29 декабря 2016 , 16:40
111
С 31 декабря по 8 января предприятия «Т Плюс» и «ПТС» будут находиться в...
29 декабря 2016 , 16:37
120
Наименования новым улицам в поселке Смышляевка были присвоены постановлением администрации...
29 декабря 2016 , 16:09
127
Сегодня на площади Куйбышева распахнул свои двери сказочный городок.
29 декабря 2016 , 15:51
117
ДТП произошло 22 декабря 8:40 в Кировском районе на пересечении улиц Транзитная и...
29 декабря 2016 , 15:15
145
Уже шестой год сотрудников газеты встречают воспитанники социального приюта для детей и...
29 декабря 2016 , 14:53
134
Сегодня Госавтоинспекция Самары при поддержке региональной общественной организации...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11 декабря 2016
12238
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7723
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6721
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6720
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
1080
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
30 ноября 2016
408
В регионе продолжается поддержание в готовности к антитеррористическим мероприятиям...
30 ноября 2016
446
Возгорание зафиксировали вчера, 29 ноября, в 18:33 в Кировском районе.
30 ноября 2016
385
В предстоящие зимние каникулы ожидается повышенный спрос среди пассажиров.