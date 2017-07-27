Самарская библиотека приглашает на встречу с тульским писателем

Сергей Дорохин - автор рассказов, повестей и приключенческого романа «Три тысячи километров». Герои его рассказов - это молодые люди, студенческое братство, с вечными сомнениями, вопросами, желаниями, разочарованиями и восторгами, ошибками и переживаниями. Его проза интересна как молодым читателям, ровесникам его героев, так и взрослым, для которых годы студенчества являются яркими воспоминаниями молодости.Сергей Дорохин является лауреатом литературного конкурса "Вслед за путеводной звездой" имени Л.А.Загоскина - 2014, финалист Х мультимедийного фестиваля «Живое слово» - 2015, лауреат премии Козьмы Пруткова - 2016, победитель всероссийского литературного конкурса «Добрая книга», постоянный автор журналов «Вокзал», «Менестрель», «Странник» и др.Вход свободный, 0+.