Самарская библиотека предлагает провести праздники вместе

27 декабря в 16:00 здесь состоится мастер-класс «Новогодняя открытка в стиле скрапбукинг».С 4 по 6 января ежедневно в 13:00 в библиотеке будет проходить «Рождественская игротека».5 января в 15:00 все желающие могут принять участие в фолк-тренинге «Я верю в чудеса! Рождественские гадания».8 января в 14:00 желающих пощекотать себе нервы и проверить знание психологии людей ждет ролевая игра «Мафия».Вход на все мероприятия бесплатный.