Самарская библиотека научит обходиться без интернета и отпразднует юбилей Гайдая

29 января в 12:00 клуб «Собеседник» приглашает отметить 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая на встрече «Мастер комедийного жанра» (16+).В этот же день сотрудники библиотеки проведут акцию-агитацию Всемирный день без интернета (12+), в рамках которой научат, как не запутаться во всемирной паутине.30 января в 16:00 пройдет прогулка-презентация по Самаре «Как зовут тебя, улица?» (12+). 31 января в 16:00 для всех знатоков творчества Пушкина пройдет викторина «Что за прелесть эти сказки!» (12+).