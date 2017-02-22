Самарская бадминтонистка стала вице-чемпионкой Европы

В составе национальной сборной России выступала самарская спортсменка, воспитанница губернского Центра спортивной подготовки Наталья Перминова. В составе сборной она завоевала «серебро».Наши бадминтонисты на групповом этапе с легкостью переиграли поляков и испанцев, а в четвертьфинале сборную Франции. В полуфинале уверенно расправились с англичанами - 3:1. В финале наша сборная встретилась с сильнейшей командой континента – сборной Дании. Российским спортсменам, увы, не удалось одолеть именитого соперника, уступив с сухим счетом - 0:3. Но, несмотря на поражение, серебряные медали для нашей сборной – это большой успех. Россияне впервые в истории стали вице-чемпионами командного первенства Старого Света.