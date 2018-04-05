Самарская Центральная библиотека примет участие в фестивале «Библионочь»

20 апреля с 17.00 до 23.00 самарская библиотека Крупской (ул. Самарская, 190Б) проводит библионочь «Магия книги и доброго сердца» (12+).



В программе вечера: мастер-классы, брейн-ринг «Волонтерство. Литература. Культура», благотворительный концерт, «Литературная мафия», благотворительная лотерея и многое другое.



Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2018 году проходит в России в седьмой раз. Библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема «Библионочи» в 2018 году - «Магия книги». Организаторы акции - Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».