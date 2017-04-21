Самарец заплатит 46 тысяч рублей за прописку нелегальных мигрантов в центре города
Установлено, что 42-летний мужчина зарегистрировал более 30 иностранных граждан по адресу принадлежащей ему квартиры в Ленинском районе.
Стоимость прописки составляла от 1,5 до 2 тысяч рублей, при этом фактически иностранцы по данному адресу никогда не проживали.10 и 22 марта в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела.10 апреля он был признан виновным, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 46 тысяч рублей. 20 апреля приговор вступил в законную силу.
Стоимость прописки составляла от 1,5 до 2 тысяч рублей, при этом фактически иностранцы по данному адресу никогда не проживали.10 и 22 марта в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела.10 апреля он был признан виновным, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 46 тысяч рублей. 20 апреля приговор вступил в законную силу.
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