Самарец в нетрезвом состоянии "напал" на припаркованные машины
В отношении 22-летнего жителя Самары возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества.
По данным ГУ МВД по Самарской области, пьяный молодой человек запрыгнул на капот иномарки, припаркованной на пересечении улиц Некрасовской и Чапаевской, и несколькими ударами повредил машину. Потом он забрался и на машину, стоящую рядом. Услышав звуки сработавшей сигнализации, на улицу выбежали хозяева обоих авто и удерживали парня до приезда полиции.
Полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев инцидента.
Сейчас самарец свою вину признал. Мотивы преступления пока выясняются. По результатам экспертиз, причиненный владельцу автомобиля ущерб составил более 100 000 рублей.
По данным ГУ МВД по Самарской области, пьяный молодой человек запрыгнул на капот иномарки, припаркованной на пересечении улиц Некрасовской и Чапаевской, и несколькими ударами повредил машину. Потом он забрался и на машину, стоящую рядом. Услышав звуки сработавшей сигнализации, на улицу выбежали хозяева обоих авто и удерживали парня до приезда полиции.
Полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев инцидента.
Сейчас самарец свою вину признал. Мотивы преступления пока выясняются. По результатам экспертиз, причиненный владельцу автомобиля ущерб составил более 100 000 рублей.
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