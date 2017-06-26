Самарец в нетрезвом состоянии "напал" на припаркованные машины

В отношении 22-летнего жителя Самары возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества.



По данным ГУ МВД по Самарской области, пьяный молодой человек запрыгнул на капот иномарки, припаркованной на пересечении улиц Некрасовской и Чапаевской, и несколькими ударами повредил машину. Потом он забрался и на машину, стоящую рядом. Услышав звуки сработавшей сигнализации, на улицу выбежали хозяева обоих авто и удерживали парня до приезда полиции.



Полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев инцидента.



Сейчас самарец свою вину признал. Мотивы преступления пока выясняются. По результатам экспертиз, причиненный владельцу автомобиля ущерб составил более 100 000 рублей.