Самарец спас тонущую собаку из реки

Как говорится на сайте сызранского «КТВ-Луч», животное выбежало на тонкий лед и провалилось. В это время на берегу находились рыбаки, один из которых - Сергей Карпов разделся и прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти собаку.По словам мужчины, в воде он провел около 10 минут. Животное после спасения обогрели и отправили домой.