Самарец предлагал мужчине стать гражданином РФ за 160 тысяч рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.



По версии следствия, 29 апреля этого года на остановке «Винтай» в Красноглинском районе мужчина получил от гражданина 160 тысяч рублей. Житель Самары должен был поспособствовать предоставлению мужчине, передавшему ему взятку, гражданства РФ.



Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Федеральный суд для рассмотрения, - сообщает СУ СК по Самарской области.