Самарец получил два года условно за экстремизм в соцсетях

На основании переданных материалов 11 января этого года областной СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении молодого человека. 10 апреля этого года решением Промышленного районного суда подозреваемый был признан виновными приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу, говорится в сообщении УФСБ по Самарской области.