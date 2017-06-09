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Самарец получил два года «условки» за экстремизм в соцсетях

Следствием и судом установлено, что с 8 ноября 2013 года по 3 декабря 2014 года подсудимый размещал на своей персональной странице в одной из соцсетей информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды в отношении групп лиц по признакам расы и национальности, а также на унижении человеческого достоинства в отношении групп лиц по признаку национальности.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Приговором Промышленного районного суда города Самары мужчине было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Дата: 8 июня 2017 , 20:29
303
Автор текста: Анна Турова
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