Самарец подозревается в убийстве своего знакомого из ружья

В ходе следственных действий было установлено, что накануне между двумя группами молодых людей возник конфликт, в ходе которого 24-летний самарец выстрелил в своих оппонентов из ружья-сайга, после чего сел в припаркованный автомобиль и скрылся с места преступления.11 мая подозреваемый был задержан. Во время обыска при нем было найдено ружье, а сам он признался в содеянном.Как сообщает пресс-службы СУ СКР по Самарской области, по факту убийства было возбуждено уголовное дело.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.