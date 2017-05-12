Самарец подозревается в убийстве своего знакомого из ружья
По уточненной в областном ГУ МВД России информации, трое молодых людей с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу имени Середавина 7 мая. Один из них после осмотра врачей и оказания первой медицинской помощи был отпущен домой, второй - госпитализирован, а третий - 23–летний житель поселка Мехзавод скончался от полученных травм.
В ходе следственных действий было установлено, что накануне между двумя группами молодых людей возник конфликт, в ходе которого 24-летний самарец выстрелил в своих оппонентов из ружья-сайга, после чего сел в припаркованный автомобиль и скрылся с места преступления.
11 мая подозреваемый был задержан. Во время обыска при нем было найдено ружье, а сам он признался в содеянном.
Как сообщает пресс-службы СУ СКР по Самарской области, по факту убийства было возбуждено уголовное дело.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
В ходе следственных действий было установлено, что накануне между двумя группами молодых людей возник конфликт, в ходе которого 24-летний самарец выстрелил в своих оппонентов из ружья-сайга, после чего сел в припаркованный автомобиль и скрылся с места преступления.
11 мая подозреваемый был задержан. Во время обыска при нем было найдено ружье, а сам он признался в содеянном.
Как сообщает пресс-службы СУ СКР по Самарской области, по факту убийства было возбуждено уголовное дело.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
12 мая 2017
446
12 мая 2017
160
12 мая 2017 , 18:46
189
На эти цели из бюджета города планируется выделить 9,3 млн рублей.
12 мая 2017 , 18:41
160
Причина - на аукцион не было подано ни одной заявки.
12 мая 2017 , 18:16
112
Эти территории прошли отбор на участие в новой программе по благоустройству в 2017 году.
12 мая 2017 , 18:12
446
В ближайшие два дня прогнозируется отсутствие существенных осадков.
12 мая 2017 , 17:40
206
В пятницу, 12 мая, в Самару прибыл Евгений Савин - телеведущий и комментатор российского...
12 мая 2017 , 17:36
1765
На дороги региона вернули ручные радары, замеряющие скорость машин. Эти мобильные средства...
12 мая 2017 , 17:33
185
12 мая на территории 37 квадрата воинских захоронений «Рубежное» состоялась...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
13 апреля 2017
5856
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
28 апреля 2017
5190
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
4869
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
16 апреля 2017
4701
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
5 мая 2017
454
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
5 мая 2017
459
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2586
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.
10 мая 2017
422
1
Рисунок посвящен Великой Отечественной войне.