Самарец перевозил 465 таблеток «экстази», примотав их бинтами к ногам

Инцидент произошел в сентябре 2016 года.



Судом установлено, что мужчина примотал пачки с 465 таблетками наркотика «экстази» бинтами к собственным ногам и сел на поезд Санкт-Петербург-Самара.



«В ходе судебного заседания подсудимый показал, что наркотик он начал употреблять в Гоа (Индия), куда на протяжении двух лет выезжал для работы в туриндустрии. В дальнейшем он приобрел эти таблетки в Санкт-Петербурге и был задержан с поличным в пассажирском поезде сотрудниками полиции на транспорте», - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные в крупном размере. Суд признал самарца виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.



Материалы уголовного дела по факту незаконного сбыта мужчине наркотика выделены в отдельное производство, по которому ведется следствие.