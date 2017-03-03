Самарец незаконно зарегистрировал в своей квартире более 90 мигрантов

Нарушения закона были выявлены Управлением ФСБ России по Самарской области.



В своей квартире в Ленинском районе 38-летний мужчина незаконно оформил более 90 мигрантов. Это граждане Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана. Все они, прибыв в Самару¸ не встали на миграционный учет в установленном законом порядке, а обратились к мужчине, который за денежное вознаграждение от 2000 до 4000 рублей оформил им фиктивную регистрацию.



30 декабря 2016 года результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении мужчины были направлены в полицию.



13 января этого года в отношении нарушителя закона было возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в РФ. 24 января в отношении него дополнительно возбуждено 8 уголовных дел по аналогичным эпизодам преступной деятельности.



15 февраля на основании приговора мирового судьи мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 3 месяца.