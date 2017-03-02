Самарец накопил долги за тепло на сумму 677 тыс. рублей

Как сообщает пресс-служба компании "Т Плюс", в поле зрения приставов уже попали свыше 4 тысяч должников за тепло. Недавно рейды прошли в Промышленном районе."В настоящее время в работе у Службы судебных приставов находится свыше 70 исполнительных листов в отношении наиболее злостных неплательщиков, около 200 исполнительных листов по долгам за тепло перед «ЭнергосбыТ Плюс Самара» – переданы коллекторским организациям", - сообщает пресс-служба "Т Плюс".По данным на 1 марта 2017 года, физлица, заключившие договоры с самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», имеют долги на сумму около 200 млн рублей. В суд уже переданы дела в отношении 4 тыс. самарцев. В компании даже сформировали список "рекордсменов" по долгам. Одного из них, который должен за тепловую энергию уже 677 тыс. рублей, на днях посетили представители «ЭнергосбыТ Плюс Самара» совместно с приставами. Последние наложили арест по исполнительным листам на бытовую и компьютерную технику, мебель должника.