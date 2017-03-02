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Самарец накопил долги за тепло на сумму 677 тыс. рублей

Поставщики тепловой энергии совместно с судебными приставами продолжают рейды по жилищам должников в Самаре.

Как сообщает пресс-служба компании "Т Плюс", в поле зрения приставов уже попали свыше 4 тысяч должников за тепло. Недавно рейды прошли в Промышленном районе.

"В настоящее время в работе у Службы судебных приставов находится свыше 70 исполнительных листов в отношении наиболее злостных неплательщиков, около 200 исполнительных листов по долгам за тепло перед «ЭнергосбыТ Плюс Самара» – переданы коллекторским организациям", - сообщает пресс-служба "Т Плюс".

По данным на 1 марта 2017 года, физлица, заключившие договоры с самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», имеют долги на сумму около 200 млн рублей. В суд уже переданы дела в отношении 4 тыс. самарцев. В компании даже сформировали список "рекордсменов" по долгам. Одного из них, который должен за тепловую энергию уже 677 тыс. рублей, на днях посетили представители «ЭнергосбыТ Плюс Самара» совместно с приставами. Последние наложили арест по исполнительным листам на бытовую и компьютерную технику, мебель должника.

Дата: 1 марта 2017 , 14:27
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Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: Владимир Пермяков
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