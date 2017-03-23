Самарец накопил более полумиллиона долгов по налогам

В результате судебными приставами было возбуждено исполнительное производство. Должник был извещен о том, что в случае дальнейшего уклонения от погашения задолженности в отношении него будет применен весь комплекс мер принудительного исполнения. В итоге мужчина в короткие сроки выплатил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.