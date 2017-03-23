Самарец накопил более полумиллиона долгов по налогам
Мужчина, несмотря на требования налоговой инспекции погасить имущественный налог, не спешил его выплачивать, накопив таким образом долг свыше 560 тысяч рублей.
В результате судебными приставами было возбуждено исполнительное производство. Должник был извещен о том, что в случае дальнейшего уклонения от погашения задолженности в отношении него будет применен весь комплекс мер принудительного исполнения. В итоге мужчина в короткие сроки выплатил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
В результате судебными приставами было возбуждено исполнительное производство. Должник был извещен о том, что в случае дальнейшего уклонения от погашения задолженности в отношении него будет применен весь комплекс мер принудительного исполнения. В итоге мужчина в короткие сроки выплатил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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