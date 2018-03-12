Самарец лучше всех в Европе владеет рапирой

Соревнования, в которых участвовало около 900 спортсменов из 44 стран, состоялись накануне в Сочи. С европейского первенства самарские спортсмены привезли пять медалей.В командном турнире саблисток в составе сборной России, куда вошла тольяттинская спортсменка Мария Зинюхина, были повержены соперницы из Румынии (45:21) и Турции (45:42). В финальном поединке хозяйки турнира встречались с командой Венгрии. По ходу встречи российские саблистки уступали 10 баллов (25:35), но смогли вырвать победу (45:42) и завоевать золотые медали.Самарец Кирилл Бородачев получил золото в соревнованиях по рапире. Он успешно преодолел отборочный этап, победил на стадии плей-офф спортсменов из Великобритании, Турции и Франции и обыграл в финале итальянца Давиде Филиппи (15:10). В командном турнире рапиристов Кирилл Бородачев и его родной брат, Антон Бородачев, вместе с двумя партнерами по сборной России заняли первое место.В соревнованиях шпажисток выступала самарская спортсменка Екатерина Тарасова. В командном зачете российские спортсменки стали серебряными призерами, сообщает пресс-служба областного минспорта.