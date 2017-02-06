Самарец Валерий Гонтарь завоевал еще одно золото на Универсиаде-2017

Россияне Егор Березин из Тюмени, Валерий Гонтарь из Самары, Кирилл Вичужанин из Ижевска, Дмитрий Ростовцев из Москвы преодолели эту дистанцию за 1 час 12 минут и 49,3 секунды. Серебро досталось сборной Казахстана (отставание - 1,8 секунды). Тройку призеров замкнула команда Чехии.Для сборной России это золото стало 22-м на Универсиаде-2017. Наша команда возглавляет медальный зачет соревнований, которые завершатся 8 февраля. Самарский спортсмен уже завоевывал в Алматы золотую и серебряные медали. Что и говорить, триумфальное выступление!Напомним, что в Самару Гонтарь перебрался в летнее межсезонье из Саранска. На Волге ему обеспечили достойные условия для подготовки. Два года назад на зимней Универсиаде в Словакии он уже был серебряным призером.- Я начал заниматься лыжным спортом, когда учился во втором классе в родной Рузаевке, - воспоминает Валерий. - Долго не мог определиться, каким видом спорта заниматься, из всех секций выгоняли. Моя учительница по физкультуре предложила мне сходить на тренировку на лыжах. И я подумал: это мое. Потом меня заметил тренер из Школы высшего спортивного мастерства Мордовии и пригласил к себе.О секретах своих побед на лыжне Гонтарь рассказывает откровенно:- Я не ем мяса. Предпочитаю капусту, яйца и молоко. Никогда не болею - в последний раз простужался в пятом классе. Не имею вредных привычек и много тренируюсь - по три раза в день. Утром в 7.30 зарядка, в 9 завтрак, потом опять занимаюсь. Многие меня критикуют: «Ты сходишь с ума, куда ты так гонишь...». Но я чувствую, что здесь рождается конкуренция, и слушаю только тренера.Впереди у Валерия Гонтаря еще одна гонка на Универсиаде-2018, она запланирована на 8 февраля.