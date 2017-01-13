Самарец Максим Овчинников – автор талисмана 45-го Чемпионата мира WorldSkills - 2019

По итогам отборочного тура, проходившего в режиме всероссийского онлайн-голосования, экспертному жюри предстояло рассмотреть 10 дизайн-проектов, которые набрали наибольшее количество голосов. По мнению экспертов, максимально точно и ярко ключевые качества, которыми должен обладать каждый участник чемпионатов WorldSkills, были переданы в образе персонажа по имени Skillsi.Чемпионат мира WorldSkillsKazan пройдет в августе 2019 года. По предварительным оценкам, в состязании примут участие более 1500 конкурсантов и 3000 экспертов по 50 рабочим специальностям из 76 стран-членов движения WorldSkills International.