Самарчанка продавала сильнодействующие вещества под видом средства для похудения
В региональное управление по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что на территорию Самары поступают сильнодействующие вещества, свободный оборот которых запрещен.
Полицейские установили, что у местной 33-летней жительницы в одной из социальных сетей есть анонимный аккаунт для продажи косметики через Интернет. Расширяя ассортимент товара, женщина решила заняться продажей средств для похудения, содержащих в составе сильнодействующее вещество.
Установлено, что в декабре прошлого года предпринимательница заказала из соседней республики посылку с данным средством. По имеющимся у правоохранителей сведениям, вес посылки превышал 20 килограммов, а в ее содержимом – таблетках было почти 3 килограмма сильнодействующего вещества.
Получив груз, женщина дома расфасовывала заказы и развозила их клиентам по Самаре и области. Жителям других городов она отправляла заказы почтой. Сотрудники полиции изъяли 11 посылок в Чите, Волгограде, Липецке, Петропавловске-Камчатском. Кроме того, на сортировочном центре в Самаре была изъята посылка для белорусского клиента.
Периодически покупатели жаловаться подозреваемой на побочные симптомы, возникавшие от употребления «средства для похудения», такие как сухость, головокружение, утомляемость, судороги. Однако женщина просила клиентов не беспокоиться, поскольку, по ее словам, это нормальная реакция организма на новый эффективный препарат.
По фактам незаконного сбыта сильнодействующих веществ в отношении жительницы Самары было возбуждено уголовное дело. В квартире женщины правоохранители нашли еще более 10 000 упаковок средства для похудения. В них, согласно заключению экспертизы, содержалось почти 3 килограмма сильнодействующего вещества.
Женщина признала свою вину. По признакам контрабанды сильнодействующих веществ в отношении подозреваемой возбуждено еще одно уголовное дело. Теперь самарчанке может грозить до семи лет лишения свободы.
Полицейские установили, что у местной 33-летней жительницы в одной из социальных сетей есть анонимный аккаунт для продажи косметики через Интернет. Расширяя ассортимент товара, женщина решила заняться продажей средств для похудения, содержащих в составе сильнодействующее вещество.
Установлено, что в декабре прошлого года предпринимательница заказала из соседней республики посылку с данным средством. По имеющимся у правоохранителей сведениям, вес посылки превышал 20 килограммов, а в ее содержимом – таблетках было почти 3 килограмма сильнодействующего вещества.
Получив груз, женщина дома расфасовывала заказы и развозила их клиентам по Самаре и области. Жителям других городов она отправляла заказы почтой. Сотрудники полиции изъяли 11 посылок в Чите, Волгограде, Липецке, Петропавловске-Камчатском. Кроме того, на сортировочном центре в Самаре была изъята посылка для белорусского клиента.
Периодически покупатели жаловаться подозреваемой на побочные симптомы, возникавшие от употребления «средства для похудения», такие как сухость, головокружение, утомляемость, судороги. Однако женщина просила клиентов не беспокоиться, поскольку, по ее словам, это нормальная реакция организма на новый эффективный препарат.
По фактам незаконного сбыта сильнодействующих веществ в отношении жительницы Самары было возбуждено уголовное дело. В квартире женщины правоохранители нашли еще более 10 000 упаковок средства для похудения. В них, согласно заключению экспертизы, содержалось почти 3 килограмма сильнодействующего вещества.
Женщина признала свою вину. По признакам контрабанды сильнодействующих веществ в отношении подозреваемой возбуждено еще одно уголовное дело. Теперь самарчанке может грозить до семи лет лишения свободы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
11 мая 2017
322
11 мая 2017
303
11 мая 2017
391
11 мая 2017
276
11 мая 2017
275
11 мая 2017 , 22:38
76
В Чапаевске сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими и оперативниками регионального УФСБ...
11 мая 2017 , 17:25
175
В региональное управление по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что на...
11 мая 2017 , 17:24
322
В четверг, 11 мая, состоялось заседание контрольного комитета самарской гордумы, на котором...
11 мая 2017 , 17:22
205
С 1 по 9 мая самарский аэропорт обслужил 58,8 тыс. пассажиров, что на 45% больше аналогичного...
11 мая 2017 , 17:00
303
Об этом рассказал в ходе пресс-конференции губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
11 мая 2017 , 16:40
232
Подрядчик спроектирует продление подземки до станции «Самарской». Это будет стоить...
11 мая 2017 , 16:07
391
По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, он будет лучше и технологичнее ранее...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
13 апреля 2017
5786
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
28 апреля 2017
5125
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
4818
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
16 апреля 2017
4647
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
28 апреля 2017
1301
К концу апреля весна, наконец, вступила в свои законные права. Просыпаются цветы, оживают леса и...
28 апреля 2017
800
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
29 апреля 2017
1537
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
30 апреля 2017
715
2
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...