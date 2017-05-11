Самарчанка продавала сильнодействующие вещества под видом средства для похудения

В региональное управление по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что на территорию Самары поступают сильнодействующие вещества, свободный оборот которых запрещен.



Полицейские установили, что у местной 33-летней жительницы в одной из социальных сетей есть анонимный аккаунт для продажи косметики через Интернет. Расширяя ассортимент товара, женщина решила заняться продажей средств для похудения, содержащих в составе сильнодействующее вещество.



Установлено, что в декабре прошлого года предпринимательница заказала из соседней республики посылку с данным средством. По имеющимся у правоохранителей сведениям, вес посылки превышал 20 килограммов, а в ее содержимом – таблетках было почти 3 килограмма сильнодействующего вещества.



Получив груз, женщина дома расфасовывала заказы и развозила их клиентам по Самаре и области. Жителям других городов она отправляла заказы почтой. Сотрудники полиции изъяли 11 посылок в Чите, Волгограде, Липецке, Петропавловске-Камчатском. Кроме того, на сортировочном центре в Самаре была изъята посылка для белорусского клиента.



Периодически покупатели жаловаться подозреваемой на побочные симптомы, возникавшие от употребления «средства для похудения», такие как сухость, головокружение, утомляемость, судороги. Однако женщина просила клиентов не беспокоиться, поскольку, по ее словам, это нормальная реакция организма на новый эффективный препарат.



По фактам незаконного сбыта сильнодействующих веществ в отношении жительницы Самары было возбуждено уголовное дело. В квартире женщины правоохранители нашли еще более 10 000 упаковок средства для похудения. В них, согласно заключению экспертизы, содержалось почти 3 килограмма сильнодействующего вещества.



Женщина признала свою вину. По признакам контрабанды сильнодействующих веществ в отношении подозреваемой возбуждено еще одно уголовное дело. Теперь самарчанке может грозить до семи лет лишения свободы.