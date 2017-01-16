Самарчанка получила заказ на вышивку из Канады благодаря очерку в «Самарской газете»

Ровно год назад у нас в «Самарской газете» был опубликован материал о самарчанке Валентине Шарафиевой.



Много лет она работала аэрологом на полярных станциях Анадыря, Магадана, острова Белый в Карском море, на станции ракетного зондирования атмосферы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Затем - учителем географии в самарских школах и в системе дополнительного образования. При этом всегда и везде находила время для любимого увлечения - шитья и вышивания. Когда вышла на пенсию и стала «работать» бабушкой своих внуков, начала посвящать хобби еще больше времени. Да так увлеклась, что в ее рубахах уже ходит несколько знаменитостей.



Все началось с песни



Мастерица вспоминает, с чего все началось:



- В нашем Грушинском клубе запели новую песню Анатолия Колмыкова и Игоря Лунькова «Вышей мне рубаху». Песня всем понравилась сразу и безоговорочно, ни одни наши посиделки без нее уже не обходились. А меня красивые и «ароматные» слова навели на мысль вышить на собственноручно сшитой рубашке все, о чем поется в песне, - стаю журавлиную, утренний туман с ледяной росой, красную калину, сладкую малину, да с рябиной, горькою такой… Чтобы, как в стихах, «забилось сердце гулко, горячо». У одного из наших друзей как раз приближался юбилей. И подруги воодушевили: вышей, ты сможешь.



Такого подарка к юбилею уж точно никто в Самаре не получал. А дальше - пошло-поехало. Подобные же именные подарки от Валентины Шарафиевой получили петербургский художник Александр Тимофеев, один из организаторов и спонсоров Грушинского фестиваля Геннадий Храмов, любимый грушинцами бард Валентин Вихорев. Причем на рубахе для последнего появились выполненные гладью рисунки, которыми он вместе с дочерью иллюстрировал книгу своих стихов. Самарская мастерица перенесла эти рисунки на полотно и затем уже взялась за вышивание.



Будет «русская народная одежда»



Две именные рубахи Валентины Шарафиевой носит и поэт, частый гость Грушинских фестивалей Евгений Евтушенко. Именно эти работы несколько месяцев назад привлекли внимание наших соотечественников, ныне проживающих в Канаде.



- Семья, переехавшая за океан из Магнитогорска, увидела фильм, где Евгений Евтушенко в Переделкино читает свои стихи, а на нем - одна из моих рубах, - рассказывает Валентина Шарафиева. - В канадской школе проходят традиционные праздники,

на которые дети приходят в своих национальных одеждах. Видимо, мою первую работу для поэта «новые канадцы» восприняли как образец русского народного творчества: ярко-красный орнамент по вороту и рукавам, журавлиный клин, гроздья рябины… В общем, попросили сшить такую же для их сына и вышивку такую же положить на ткань. Я уже взялась за работу. А нашли меня, автора евтушенковских экземпляров, именно благодаря публикациям на страницах и на сайте «Самарской газеты». Магнитогорцы в России были связаны по роду деятельности с журналистикой, так что выбрали именно такие варианты поиска, через прессу. И не ошиблись.



Валентине из-за океана прислали размеры будущего «народного» произведения для шестилетнего мальчугана. Она уже очертила контуры выкройки на куске белой рубашечной ткани и приступила к вышивке первых элементов. На полотно легли ольховая сережка, гроздь рябины, рвущаяся к солнцу парусная лодка - все точно по мотивам стихов Евгения Евтушенко. Будут и другие вышитые гладью рисунки. А по вороту, рукавам и низу пойдет орнамент красными нитками. И уже потом, после вышивки, спинка, перед и рукава будут сшиваться. Готовое произведение улетит за океан. И на школьном празднике такой русской рубахи, к тому же овеянной легендами, точно не будет больше ни у кого.