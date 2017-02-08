Самарчанка может лишиться автомобиля из-за долга по кредиту

Жительница Самары взяла заем в одной из организаций города, но не вернула деньги.



В результате кредиторы обратились в суд, который принял решение об обязанности гражданки вернуть 148 тысяч рублей долга. Однако женщина этого так и не сделала. Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с должницы средств в указанном размере и наложили арест на ее автомобиль Kia 2006 года выпуска. Если гражданка не погасит свою задолженность, авто будет продано на торгах. Вырученные средства пойдут в счет погашения долга, а оставшиеся деньги вернут женщине.