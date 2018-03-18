Самарчанка Екатерина Сизова проверила доступность избирательного участка для маломобильных людей

Жители Самарского региона делятся в соцсетях впечатлениями от участия в выборах. Один из отзывов по хэштегу #СамараВыбирает оставила инвалид-колясочник и бизнесвумен Екатерина Сизова.



- Каждый вправе выбирать. Я сделала свой выбор. Даже, несмотря на просто ужаснейшие погодные условия, дворовые приключения и горы снега, я таки добралась до избирательного участка. Конечно, я могла воспользоваться моим правом и «вызвать урну» на дом. Но зачем? Мы с коллегами делаем немало, чтобы любые мероприятия были готовы к приходу людей с ОВЗ. Вот и проверила. Приехала на участок по месту прописки, никого не предупреждая. Увидели, встретили, сопроводили так же, как и каждого. И это реально круто. Вот это реальное равенство. Я - гражданин своей страны, я верна своим идеалам и ценю свое право выбирать. А вы уже проголосовали? - написала отзыв девушка на своей странице в «Вконтакте».