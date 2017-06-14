Самара закупит еще почти 50 машин для уборки улиц

Согласно информационной карте аукциона, начальная цена контракта составляет 69,8 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета города.На них предстоит закупить 22 коммунально-уборочные машины на базе трактора с навесным оборудованием, состоящим из щетки с орошением, гидроповоротного отвала и погрузочного оборудования, пескоразбрасывателя, прицепной цистерны для мойки покрытий и навесного роторного оборудования для уборки снега.В характеристиках указано, что машины, оборудованные системой ГЛОНАСС, должны быть новые, без эксплуатационного пробега, с дизельным двигателем мощностью не менее 81 л. с., емкостью топливного бака не менее 130 литров, а рабочая частота вращения вала отбора мощности должна быть в диапазоне от 540 до 1000 об/мин.Кроме того, в число спецтехники, которую предстоит закупить, входят 25 универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора с навесным оборудованием – гидроповоротным отвалом и щетки с орошением. Машины должны быть с дизельным двигателем, мощностью не менее 26,5 (36) кВт (л.с.), емкостью топливного бака не менее 32 литров и гидронавесной системой.Срок поставки товара - в течение 30 дней с момента заключения контракта. Аукцион в электронной форме состоится 7 июля.