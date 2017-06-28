Самара выпустила 63 стобалльника

По данным на вторник, 27 июня, 63 выпускника показали стобалльные результаты на ЕГЭ.Трое сделали «стобалльный дубль». Это Александра Олемская, выпускница Самарского лицея информационных технологий. Она набрала 100 баллов по 2 предметам: русскому языку и информатике. Тагир Кускаров, выпускник Самарского международного аэрокосмического лицея, который набрал 100 баллов по информатике и физике. Софья Чостковская, закончившая Самарский медико-технический лицей. Она набрала 100 баллов по обществознанию и литературе.