Самара выиграла первенство России по футзалу

Соревнования прошли в Воронежской области. В нем участвовали 10 команд юношей 14-18 лет с нарушения слуха.



Самарскую область на первенстве России по футзалу представляла юношеская команда спортсменов СДЮСШОР №9. В финале они разгромили команду Московской области со счетом 10:4 и завоевали «золото». Лучшим игроком турнира стал Дзинтарс Танцис, лучшим вратарем – Тимур Терентьев.



По итогам соревнований трех футболистов самарской команды отобрали в состав юношеской сборной России по футзалу (до 18 лет) для участия в I Всемирных Юношеских Играх среди инвалидов по слуху. Они пройдут в 2019 году в Армении.