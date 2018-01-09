Самара вошла в тройку самых недорогих городов для рождественских поездок

Исследование провел сервис бронирования отелей Tvil.ru. Оно составлено по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года.



По данным рейтинга, в ТОП-3 самых недорогих городов для рождественских поездок вошли Самара, Брянск и Чебоксары. Также в первой десятке: Новосибирск, Тюмень, Новокузнецк в Кемеровской области, Волгоград, Тула, Рязань и Люберцы в Московской.



По данным сервиса, в этих городах туристы бронировали отели от 1,5 до 3 ночей и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысячи рублей в сутки. Гости Самары потратили на проживание в среднем 1300 рублей.