Самара вошла в топ-15 популярных туристических направлений в дни новогодних каникул

Кроме того, в отелях Самары была зафиксирована самая низкая посуточная стоимость проживания – 2,4 тысячи рублей. Больше всего – в среднем 6,8 тысячи рублей в сутки туристы платили за пребывание в гостиницах Красной Поляны.В топ-10 самых популярных у туристов городов России для отдыха в новогодние праздники вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Владимир, Псков, Тула, Великий Новгород, Кострома, Петрозаводск, Самара и Калуга. Суздаль стал самым популярным у туристов малым городом России в новогодние каникулы.