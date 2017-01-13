Самара вошла в топ-15 популярных туристических направлений в дни новогодних каникул
По данным сервиса RoomGuru.ru, во время минувших праздников туристы останавливались в гостиницах Самары в среднем на две ночи. В результате наш город занял 14-е место по популярности в России в новогодние каникулы сезона 2016-2017 гг.
Кроме того, в отелях Самары была зафиксирована самая низкая посуточная стоимость проживания – 2,4 тысячи рублей. Больше всего – в среднем 6,8 тысячи рублей в сутки туристы платили за пребывание в гостиницах Красной Поляны.
В топ-10 самых популярных у туристов городов России для отдыха в новогодние праздники вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Владимир, Псков, Тула, Великий Новгород, Кострома, Петрозаводск, Самара и Калуга. Суздаль стал самым популярным у туристов малым городом России в новогодние каникулы.
Кроме того, в отелях Самары была зафиксирована самая низкая посуточная стоимость проживания – 2,4 тысячи рублей. Больше всего – в среднем 6,8 тысячи рублей в сутки туристы платили за пребывание в гостиницах Красной Поляны.
В топ-10 самых популярных у туристов городов России для отдыха в новогодние праздники вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Владимир, Псков, Тула, Великий Новгород, Кострома, Петрозаводск, Самара и Калуга. Суздаль стал самым популярным у туристов малым городом России в новогодние каникулы.
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