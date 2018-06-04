Самара вошла в десятку городов для путешествий на День России

Рейтинг составлен по результатам анализа бронирования отелей и апартаментов с 10 по 12 июня.



Туристический сервис Tvil.ru выявил, какие российские направления чаще всего выбирают для путешествий и отдыха на июньские праздники. По данным исследования, в ТОП-10 вошли: Самара, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Сергиев Посад и Псков.



Туристы забронировали отдых в Самаре в июньские праздничные выходные в среднем на две ночи и потратят на проживание 2,5 тысяч рублей в сутки.