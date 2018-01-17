Самара вошла в ТОП-3 популярных туристических городов ПФО

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Приволжского федерального округа по итогам 2017 года. Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в прошлом году.



В первую десятку городов вошли: Казань, Нижний Новгород, Самара, Пермь, Уфа, Саратов, Ижевск, Ульяновск, Чебоксары и Саранск.



По данным сервиса, в прошлом году в Самаре туристы бронировали проживание в отелях и квартирах в среднем на 3 ночи и платили 2,6 тысяч рублей в сутки.