21 марта 2018 года,
13:28
$ 57.7    71.23   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Самара вошла в ТОП-5 городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы

Рейтинг составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля этого года.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые недорогие города России для отдыха на весенние школьные каникулы. В топ-10 городов вошли: Самара, Великий Новгород, Коломна, Кострома, Смоленск, Рязань, Ижевск, Тула, Киров и Липецк. По данным исследования, российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи и тратят на проживание менее двух тысяч рублей в сутки.

Добавим, что на каникулах дети могут посетить необычные образовательные курсы
Дата: 21 марта 2018 , 12:17
106
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самара вошла в ТОП-5 городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
21 марта 2018
106
Самара вошла в ТОП-5 городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Эксперты – о причинах высокой явки в Самарской области на выборы Президента РФ
21 марта 2018
140
Эксперты – о причинах высокой явки в Самарской области на выборы Президента РФ
no photo
21 марта 2018
100
Самарские политики оценили роль общественных наблюдателей на выборах Президента России
В Самарской областной библиотеке откроется выставка о русском балете
21 марта 2018
145
В Самарской областной библиотеке откроется выставка о русском балете
Самарская область заняла первое место по явке на выборы среди 13 регионов
21 марта 2018
119
Самарская область заняла первое место по явке на выборы среди 13 регионов
no photo
20 марта 2018
375
21 марта в Самаре включат сирены и громкоговорители
В Самаре состоится презентация книги оперной певицы Евгении Теняковой
20 марта 2018
257
В Самаре состоится презентация книги оперной певицы Евгении Теняковой
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
2289
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Струковский сад, четвертая очередь набережной, трамвайная линия. Какие крупные объекты должны сдать в Самаре к ЧМ-2018
20 марта 2018
438
Струковский сад, четвертая очередь набережной, трамвайная линия. Какие крупные объекты должны сдать в Самаре к ЧМ-2018
Лента новостей
21 марта 2018 , 12:17
106
Самара вошла в ТОП-5 городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Рейтинг составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля...
21 марта 2018 , 12:01
99
Самарские политики оценили роль общественных наблюдателей на выборах Президента России
Как ранее писал  sgpress . ru , Самарская область заняла первое место по явке на...
21 марта 2018 , 12:02
140
Эксперты – о причинах высокой явки в Самарской области на выборы Президента РФ
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер считает, что высокая явка...
21 марта 2018 , 11:27
145
В Самарской областной библиотеке откроется выставка о русском балете
29 марта в 16:00 откроется выставка «Русский балет – вдохновенный рисунок...
21 марта 2018 , 11:20
119
Самарская область заняла первое место по явке на выборы среди 13 регионов
Политический консультант Андрей Колядин считает, что это один из лучших показателей по динамике...
20 марта 2018 , 21:57
375
21 марта в Самаре включат сирены и громкоговорители
На территории всей Самарской области пройдет проверка состояния готовности региональной...
20 марта 2018 , 17:45
257
В Самаре состоится презентация книги оперной певицы Евгении Теняковой
Она поделится с читателями невыдуманными историями из детства.
20 марта 2018 , 17:39
2289
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
20 марта 2018 , 17:35
438
Струковский сад, четвертая очередь набережной, трамвайная линия. Какие крупные объекты должны сдать в Самаре к ЧМ-2018
Речь идет о шести общественных территориях и инфраструктурных сооружениях.
20 марта 2018 , 17:27
295
Историко-культурную зону возле крепостной башни на Кутякова вымостят брусчаткой и подсветят
На эти цели из городского бюджета потратят 2,8 млн рублей.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
26 февраля 2018
3335
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
6 марта 2018
2966
1
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
22 февраля 2018
2536
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
8 марта 2018
2311
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
4 марта 2018
2303
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
5 марта 2018
965
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
698
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
555
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
В Самарской области в ДТП на
5 марта 2018
1524
В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
5 марта 2018
1566
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.