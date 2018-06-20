Самара вошла в ТОП-3 городов ЧМ-2018 с самым вкусным стрит-фудом

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в каких городах Чемпионата мира 2018 по футболу самый вкусный стрит-фуд для болельщиков и туристов.



Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в соцсетях. По данным исследования, Самара оказалась на третьем месте среди городов с самым вкусным стрит-фудом. В пятерку лучших также вошли Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону и Казань.



По результатам опроса, Самара набрала 14% голосов, Москва - 17%, Петербург - 24%, Ростов-на-Дону - 14% голосов, а Казань - 10% голосов.



В Самаре болельщиков ЧМ-2018 угощают раками и вяленой рыбой, в Санкт-Петербурге - шоколадом и пирожными в виде футбольных мячей, в Москве - калачами с начинками, в Ростове-на-Дону - курниками, а в Казани - татарским пирогом Зур Бэлиш.