Самара вошла в ТОП-10 городов России с небольшими расходами туристов на жилье

Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.



По данным исследования, в 2017 году туристы потратили меньше всего средств на проживание в Самаре - в среднем, 1,1 тысячу рублей в сутки, а также в Оренбурге и Барнауле. Также в ТОП-10 вошли Белореченск (Краснодарский край), Барнаул (Алтайский край), Брянск, Златоуст (Челябинская область), Волгодонск (Ростовская область), Киров, Михайловск (Свердловская область) и Озеры (Московская область).



Добавим, в 2017 году внутренний туризм в России вырос на 5% - до 60 млн человек.