Самара входит в тройку популярных городов для недорогих путешествий на майские праздники

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru выявил популярные недорогие туристические направления для отдыха в мае.



Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов с 29 апреля по 10 мая.



По данным исследования, Самара занимает второе место для недорогих путешествий на майские праздники. Также в Топ-10 входят Петрозаводск, Саратов, Смоленск, Орел, Калуга, Липецк, Рязань, Киров и Курск. В Самаре бронируют проживание в среднем на три ночи и потратят на жилье 2,2 тысячи рублей в сутки.



В первую десятку зарубежных городов, популярных для поездок на майские праздники, входят Прага, Барселона, Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Ереван, Таллин, Лондон и Париж.