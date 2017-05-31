Самара входит в ТОП-5 городов для отдыха с детьми

Согласно результатам рейтинга, основанного на анализе данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон, наш город входит в пятерку лучших для летних путешествий с детьми, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Екатеринбургом. Известно, что в Самару летние поездки с детьми бронируют в среднем на 2,5 дня. При этом затраты на проживание составляют 2,6 тысяч рублей в сутки.В первую десятку российских курортов, популярных для летнего отдыха с детьми входят Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик, Алушта, Ейск, Евпатория, Новороссийск, Севастополь и Зеленоградск. На летний отдых с детьми на российские курорты отправятся в среднем на две недели и потратят на проживание 3,5 тысяч рублей в сутки.