Самара входит в ТОП-3 городов России для бюджетных весенних путешествий

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru назвал города, недорогие для путешествий и отдыха этой весной.



Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, апартаментов и хостелов для проживания в период с 1 марта по 31 мая.



По данным сервиса, Самара занимает третье место в топе недорогих путешествий по стране весной этого года.



В «десятку» популярных у туристов городов России вошли также: Саратов, Ижевск, Смоленск, Пермь, Липецк, Курск, Брянск, Рязань и Киров.