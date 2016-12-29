Самара в списке самых читающих городов России

Как сообщает ИА REGNUM, для составления рейтинга количество пользователей приложения в каждом городе-миллионнике соотнесено с числом его жителей - таким образом определен процент читающих.По данным агентства, Самара оказалась на 6 месте. Первые три места заняли Казань, Уфа и Пермь соответственно. В топ-10 также вошли Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Нижний Новгород и Новосибирск.Самым популярным произведением по итогам года стал роман Дэна Брауна «Инферно». На втором месте - юмористический «Дневник Домового» Евгения ЧеширКо, на третьем - роман Джоджо Мойес «Девушка, которую ты покинул».