Самара в списке самых читающих городов России
Рейтинг составила компания «МТС» по результатам анализа мобильного приложения «МТС Книги».
Как сообщает ИА REGNUM, для составления рейтинга количество пользователей приложения в каждом городе-миллионнике соотнесено с числом его жителей - таким образом определен процент читающих.
По данным агентства, Самара оказалась на 6 месте. Первые три места заняли Казань, Уфа и Пермь соответственно. В топ-10 также вошли Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Нижний Новгород и Новосибирск.
Самым популярным произведением по итогам года стал роман Дэна Брауна «Инферно». На втором месте - юмористический «Дневник Домового» Евгения ЧеширКо, на третьем - роман Джоджо Мойес «Девушка, которую ты покинул».
Как сообщает ИА REGNUM, для составления рейтинга количество пользователей приложения в каждом городе-миллионнике соотнесено с числом его жителей - таким образом определен процент читающих.
По данным агентства, Самара оказалась на 6 месте. Первые три места заняли Казань, Уфа и Пермь соответственно. В топ-10 также вошли Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Нижний Новгород и Новосибирск.
Самым популярным произведением по итогам года стал роман Дэна Брауна «Инферно». На втором месте - юмористический «Дневник Домового» Евгения ЧеширКо, на третьем - роман Джоджо Мойес «Девушка, которую ты покинул».
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